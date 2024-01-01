250 كونا كرواتية إلى دولار أمريكي

تحويل HRK إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

250 hrk
35.61 usd

1.00000 HRK = 0.14244 USD

Mid-market exchange rate at 23:59
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854731.084589.88361.465861.655090.95392518.5445
1 GBP1.1699611.26885105.1631.715041.936441.1160521.6968
1 USD0.922050.788115182.88021.351651.526140.8795517.0996
1 INR0.01112550.009509090.012065610.01630850.01841370.01061230.206317

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار أمريكي
1 HRK0.14244 USD
5 HRK0.71219 USD
10 HRK1.42437 USD
20 HRK2.84874 USD
50 HRK7.12185 USD
100 HRK14.24370 USD
250 HRK35.60925 USD
500 HRK71.21850 USD
1000 HRK142.43700 USD
2000 HRK284.87400 USD
5000 HRK712.18500 USD
10000 HRK1424.37000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Croatian Kuna
1 USD7.02062 HRK
5 USD35.10310 HRK
10 USD70.20620 HRK
20 USD140.41240 HRK
50 USD351.03100 HRK
100 USD702.06200 HRK
250 USD1755.15500 HRK
500 USD3510.31000 HRK
1000 USD7020.62000 HRK
2000 USD14041.24000 HRK
5000 USD35103.10000 HRK
10000 USD70206.20000 HRK