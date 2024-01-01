2,000 دولار أمريكي إلى كونا كرواتية

تحويل USD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

2,000 usd
14,041.24 hrk

$1.000 USD = kn7.021 HRK

Mid-market exchange rate at 23:59
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.65111.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7110.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7560.943116.49110.6830.5775.29713.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Croatian Kuna
1 USD٧٫٠٢٠٦٢ HRK
5 USD٣٥٫١٠٣١٠ HRK
10 USD٧٠٫٢٠٦٢٠ HRK
20 USD١٤٠٫٤١٢٤٠ HRK
50 USD٣٥١٫٠٣١٠٠ HRK
100 USD٧٠٢٫٠٦٢٠٠ HRK
250 USD١٬٧٥٥٫١٥٥٠٠ HRK
500 USD٣٬٥١٠٫٣١٠٠٠ HRK
1000 USD٧٬٠٢٠٫٦٢٠٠٠ HRK
2000 USD١٤٬٠٤١٫٢٤٠٠٠ HRK
5000 USD٣٥٬١٠٣٫١٠٠٠٠ HRK
10000 USD٧٠٬٢٠٦٫٢٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار أمريكي
1 HRK٠٫١٤٢٤٤ USD
5 HRK٠٫٧١٢١٩ USD
10 HRK١٫٤٢٤٣٧ USD
20 HRK٢٫٨٤٨٧٤ USD
50 HRK٧٫١٢١٨٥ USD
100 HRK١٤٫٢٤٣٧٠ USD
250 HRK٣٥٫٦٠٩٢٥ USD
500 HRK٧١٫٢١٨٥٠ USD
1000 HRK١٤٢٫٤٣٧٠٠ USD
2000 HRK٢٨٤٫٨٧٤٠٠ USD
5000 HRK٧١٢٫١٨٥٠٠ USD
10000 HRK١٬٤٢٤٫٣٧٠٠٠ USD