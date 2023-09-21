فرنك سويسري إلى كونا كرواتية

تحويل CHF إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
7826.79 hrk

1.00000 CHF = 7.82679 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:13 UTC
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CHF إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434671.656650.9572518.2197
1GBP1.1580811.2321102.1721.661491.918561.1085721.1002
1USD0.939950.811622182.9251.34851.557150.8997517.1254
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626170.01877780.01085020.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Croatian Kuna
1 CHF7.82679 HRK
5 CHF39.13395 HRK
10 CHF78.26790 HRK
20 CHF156.53580 HRK
50 CHF391.33950 HRK
100 CHF782.67900 HRK
250 CHF1956.69750 HRK
500 CHF3913.39500 HRK
1000 CHF7826.79000 HRK
2000 CHF15653.58000 HRK
5000 CHF39133.95000 HRK
10000 CHF78267.90000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الفرنك السويسري
1 HRK0.12777 CHF
5 HRK0.63883 CHF
10 HRK1.27766 CHF
20 HRK2.55532 CHF
50 HRK6.38830 CHF
100 HRK12.77660 CHF
250 HRK31.94150 CHF
500 HRK63.88300 CHF
1000 HRK127.76600 CHF
2000 HRK255.53200 CHF
5000 HRK638.83000 CHF
10000 HRK1277.66000 CHF