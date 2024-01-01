10 كونا كرواتية إلى فرنك سويسري

تحويل HRK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

10 hrk
1.25 chf

1.00000 HRK = 0.12534 CHF

Mid-market exchange rate at 09:57
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
Check the Euro exchange rates
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352351.344150.92251.527770.7887371.6210119.3462
1 CAD0.73945410.9939360.6821531.129710.5832341.1986614.3056
1 SGD0.7439651.006110.6863141.13660.5867921.2059714.3929
1 EUR1.0841.465951.4570611.65610.8551.7571720.9713

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Croatian Kuna / الفرنك السويسري
1 HRK0.12534 CHF
5 HRK0.62669 CHF
10 HRK1.25338 CHF
20 HRK2.50676 CHF
50 HRK6.26690 CHF
100 HRK12.53380 CHF
250 HRK31.33450 CHF
500 HRK62.66900 CHF
1000 HRK125.33800 CHF
2000 HRK250.67600 CHF
5000 HRK626.69000 CHF
10000 HRK1253.38000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Croatian Kuna
1 CHF7.97843 HRK
5 CHF39.89215 HRK
10 CHF79.78430 HRK
20 CHF159.56860 HRK
50 CHF398.92150 HRK
100 CHF797.84300 HRK
250 CHF1994.60750 HRK
500 CHF3989.21500 HRK
1000 CHF7978.43000 HRK
2000 CHF15956.86000 HRK
5000 CHF39892.15000 HRK
10000 CHF79784.30000 HRK