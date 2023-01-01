50 فرنك سويسري إلى كونا كرواتية

تحويل CHF إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ chf
٤٠٢٫٢٢ hrk

1.00000 CHF = 8.04449 HRK

Mid-market exchange rate at 10:15
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85791.078489.91541.463711.630730.94418.7887
1 GBP1.1656411.25705104.8111.706191.900881.1003621.9013
1 USD0.92730.795513183.37851.35731.512170.875417.4228
1 INR0.01112160.009540990.011993510.01627880.01813620.01049910.20896

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Croatian Kuna
1 CHF8.04449 HRK
5 CHF40.22245 HRK
10 CHF80.44490 HRK
20 CHF160.88980 HRK
50 CHF402.22450 HRK
100 CHF804.44900 HRK
250 CHF2011.12250 HRK
500 CHF4022.24500 HRK
1000 CHF8044.49000 HRK
2000 CHF16088.98000 HRK
5000 CHF40222.45000 HRK
10000 CHF80444.90000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الفرنك السويسري
1 HRK0.12431 CHF
5 HRK0.62155 CHF
10 HRK1.24309 CHF
20 HRK2.48618 CHF
50 HRK6.21545 CHF
100 HRK12.43090 CHF
250 HRK31.07725 CHF
500 HRK62.15450 CHF
1000 HRK124.30900 CHF
2000 HRK248.61800 CHF
5000 HRK621.54500 CHF
10000 HRK1243.09000 CHF