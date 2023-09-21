يورو إلى كونا كرواتية

تحويل EUR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
7493.20 hrk

1.00000 EUR = 7.49320 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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EUR إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0640588.23631.434291.655460.9576518.2099
1GBP1.1577411.23195102.1591.660611.916691.1087121.0833
1USD0.93980.811721182.9251.347951.555810.917.1138
1INR0.01133320.009788620.012059110.0162550.01876170.01085320.206377

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Croatian Kuna
1 EUR7.49320 HRK
5 EUR37.46600 HRK
10 EUR74.93200 HRK
20 EUR149.86400 HRK
50 EUR374.66000 HRK
100 EUR749.32000 HRK
250 EUR1873.30000 HRK
500 EUR3746.60000 HRK
1000 EUR7493.20000 HRK
2000 EUR14986.40000 HRK
5000 EUR37466.00000 HRK
10000 EUR74932.00000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / اليورو
1 HRK0.13345 EUR
5 HRK0.66727 EUR
10 HRK1.33454 EUR
20 HRK2.66908 EUR
50 HRK6.67270 EUR
100 HRK13.34540 EUR
250 HRK33.36350 EUR
500 HRK66.72700 EUR
1000 HRK133.45400 EUR
2000 HRK266.90800 EUR
5000 HRK667.27000 EUR
10000 HRK1334.54000 EUR