1 يورو إلى كونا كرواتية

تحويل EUR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1 eur
7.51 hrk

€1.000 EUR = kn7.507 HRK

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Croatian Kuna
1 EUR٧٫٥٠٧١٥ HRK
5 EUR٣٧٫٥٣٥٧٥ HRK
10 EUR٧٥٫٠٧١٥٠ HRK
20 EUR١٥٠٫١٤٣٠٠ HRK
50 EUR٣٧٥٫٣٥٧٥٠ HRK
100 EUR٧٥٠٫٧١٥٠٠ HRK
250 EUR١٬٨٧٦٫٧٨٧٥٠ HRK
500 EUR٣٬٧٥٣٫٥٧٥٠٠ HRK
1000 EUR٧٬٥٠٧٫١٥٠٠٠ HRK
2000 EUR١٥٬٠١٤٫٣٠٠٠٠ HRK
5000 EUR٣٧٬٥٣٥٫٧٥٠٠٠ HRK
10000 EUR٧٥٬٠٧١٫٥٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / اليورو
1 HRK٠٫١٣٣٢١ EUR
5 HRK٠٫٦٦٦٠٣ EUR
10 HRK١٫٣٣٢٠٦ EUR
20 HRK٢٫٦٦٤١٢ EUR
50 HRK٦٫٦٦٠٣٠ EUR
100 HRK١٣٫٣٢٠٦٠ EUR
250 HRK٣٣٫٣٠١٥٠ EUR
500 HRK٦٦٫٦٠٣٠٠ EUR
1000 HRK١٣٣٫٢٠٦٠٠ EUR
2000 HRK٢٦٦٫٤١٢٠٠ EUR
5000 HRK٦٦٦٫٠٣٠٠٠ EUR
10000 HRK١٬٣٣٢٫٠٦٠٠٠ EUR