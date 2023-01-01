روبية إندونيسية إلى كونا كرواتية

تحويل IDR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٤٥٨٫٠٣ hrk

1.00000 IDR = 0.00046 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:53 UTC
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IDR إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.67121.438931.661580.963318.3051
1GBP1.1524111.2295102.1851.658231.914811.1101121.0949
1USD0.93730.813339183.11111.34871.557390.902917.1573
1INR0.01127760.009786160.012032110.01622770.01873870.01086380.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Croatian Kuna
1 IDR0.00046 HRK
5 IDR0.00229 HRK
10 IDR0.00458 HRK
20 IDR0.00916 HRK
50 IDR0.02290 HRK
100 IDR0.04580 HRK
250 IDR0.11451 HRK
500 IDR0.22901 HRK
1000 IDR0.45803 HRK
2000 IDR0.91605 HRK
5000 IDR2.29013 HRK
10000 IDR4.58026 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الروبية الإندونيسية
1 HRK2183.28000 IDR
5 HRK10916.40000 IDR
10 HRK21832.80000 IDR
20 HRK43665.60000 IDR
50 HRK109164.00000 IDR
100 HRK218328.00000 IDR
250 HRK545820.00000 IDR
500 HRK1091640.00000 IDR
1000 HRK2183280.00000 IDR
2000 HRK4366560.00000 IDR
5000 HRK10916400.00000 IDR
10000 HRK21832800.00000 IDR