1 فرنك سويسري إلى كونا كرواتية

تحويل CHF إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١ chf
٨٫٠٥ hrk

1.00000 CHF = 8.04541 HRK

Mid-market exchange rate at 10:14
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857851.078589.92591.463791.630760.9439518.7871
1 GBP1.165711.2571104.8181.70621.900811.1003721.8983
1 USD0.927250.795482183.38051.357251.512060.875317.4197
1 INR0.01112030.009540380.011993210.01627780.01813440.01049770.208918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Croatian Kuna
1 CHF8.04541 HRK
5 CHF40.22705 HRK
10 CHF80.45410 HRK
20 CHF160.90820 HRK
50 CHF402.27050 HRK
100 CHF804.54100 HRK
250 CHF2011.35250 HRK
500 CHF4022.70500 HRK
1000 CHF8045.41000 HRK
2000 CHF16090.82000 HRK
5000 CHF40227.05000 HRK
10000 CHF80454.10000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / الفرنك السويسري
1 HRK0.12429 CHF
5 HRK0.62147 CHF
10 HRK1.24294 CHF
20 HRK2.48588 CHF
50 HRK6.21470 CHF
100 HRK12.42940 CHF
250 HRK31.07350 CHF
500 HRK62.14700 CHF
1000 HRK124.29400 CHF
2000 HRK248.58800 CHF
5000 HRK621.47000 CHF
10000 HRK1242.94000 CHF