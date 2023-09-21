كونا كرواتية إلى دولار أسترالي

تحويل HRK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٢٢١٫٧٩ aud

1.00000 HRK = 0.22179 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:51 UTC
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HRK إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.065188.56361.438581.663570.963818.3161
1GBP1.1519411.22695102.0221.657181.916361.1102421.0994
1USD0.93890.815029183.15051.350651.561890.90517.1966
1INR0.01129130.009801850.012026410.01624340.01878390.01088390.206813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار أسترالي
1 HRK0.22179 AUD
5 HRK1.10896 AUD
10 HRK2.21792 AUD
20 HRK4.43584 AUD
50 HRK11.08960 AUD
100 HRK22.17920 AUD
250 HRK55.44800 AUD
500 HRK110.89600 AUD
1000 HRK221.79200 AUD
2000 HRK443.58400 AUD
5000 HRK1108.96000 AUD
10000 HRK2217.92000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Croatian Kuna
1 AUD4.50874 HRK
5 AUD22.54370 HRK
10 AUD45.08740 HRK
20 AUD90.17480 HRK
50 AUD225.43700 HRK
100 AUD450.87400 HRK
250 AUD1127.18500 HRK
500 AUD2254.37000 HRK
1000 AUD4508.74000 HRK
2000 AUD9017.48000 HRK
5000 AUD22543.70000 HRK
10000 AUD45087.40000 HRK