100 دولار أسترالي إلى كونا كرواتية

تحويل AUD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

100 aud
466.73 hrk

A$1.000 AUD = kn4.667 HRK

Mid-market exchange rate at 13:21
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4520.9311.632159.3951.3681.352
1 GBP1.2681105.7751.182.069202.0331.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.61111.753171.1551.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Croatian Kuna
1 AUD٤٫٦٦٧٣١ HRK
5 AUD٢٣٫٣٣٦٥٥ HRK
10 AUD٤٦٫٦٧٣١٠ HRK
20 AUD٩٣٫٣٤٦٢٠ HRK
50 AUD٢٣٣٫٣٦٥٥٠ HRK
100 AUD٤٦٦٫٧٣١٠٠ HRK
250 AUD١٬١٦٦٫٨٢٧٥٠ HRK
500 AUD٢٬٣٣٣٫٦٥٥٠٠ HRK
1000 AUD٤٬٦٦٧٫٣١٠٠٠ HRK
2000 AUD٩٬٣٣٤٫٦٢٠٠٠ HRK
5000 AUD٢٣٬٣٣٦٫٥٥٠٠٠ HRK
10000 AUD٤٦٬٦٧٣٫١٠٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار أسترالي
1 HRK٠٫٢١٤٢٦ AUD
5 HRK١٫٠٧١٢٨ AUD
10 HRK٢٫١٤٢٥٦ AUD
20 HRK٤٫٢٨٥١٢ AUD
50 HRK١٠٫٧١٢٨٠ AUD
100 HRK٢١٫٤٢٥٦٠ AUD
250 HRK٥٣٫٥٦٤٠٠ AUD
500 HRK١٠٧٫١٢٨٠٠ AUD
1000 HRK٢١٤٫٢٥٦٠٠ AUD
2000 HRK٤٢٨٫٥١٢٠٠ AUD
5000 HRK١٬٠٧١٫٢٨٠٠٠ AUD
10000 HRK٢٬١٤٢٫٥٦٠٠٠ AUD