500 كونا كرواتية إلى جنيه إسترليني

تحويل HRK إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

500 hrk
56.14 gbp

1.00000 HRK = 0.11228 GBP

Mid-market exchange rate at 10:11
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.084489.88141.465841.655320.954118.5436
1 GBP1.1698111.26855105.1451.714761.936421.1161221.6926
1 USD0.922150.788302182.88581.351751.526480.8798517.1003
1 INR0.01112580.00951070.012064810.01630860.01841670.01061520.206312

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه استرليني
1 HRK0.11228 GBP
5 HRK0.56142 GBP
10 HRK1.12284 GBP
20 HRK2.24568 GBP
50 HRK5.61420 GBP
100 HRK11.22840 GBP
250 HRK28.07100 GBP
500 HRK56.14200 GBP
1000 HRK112.28400 GBP
2000 HRK224.56800 GBP
5000 HRK561.42000 GBP
10000 HRK1122.84000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Croatian Kuna
1 GBP8.90601 HRK
5 GBP44.53005 HRK
10 GBP89.06010 HRK
20 GBP178.12020 HRK
50 GBP445.30050 HRK
100 GBP890.60100 HRK
250 GBP2226.50250 HRK
500 GBP4453.00500 HRK
1000 GBP8906.01000 HRK
2000 GBP17812.02000 HRK
5000 GBP44530.05000 HRK
10000 GBP89060.10000 HRK