罗马尼亚列伊兑至克罗地亚库纳

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1GBP1.1581411.224101.9351.663781.909221.1089822.2958
1USD0.946150.816993183.28051.35931.559820.90618.2155
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罗马尼亚列伊/克罗地亚库纳汇率
1 RON1.49945 HRK
5 RON7.49725 HRK
10 RON14.99450 HRK
20 RON29.98900 HRK
50 RON74.97250 HRK
100 RON149.94500 HRK
250 RON374.86250 HRK
500 RON749.72500 HRK
1000 RON1499.45000 HRK
2000 RON2998.90000 HRK
5000 RON7497.25000 HRK
10000 RON14994.50000 HRK
克罗地亚库纳/罗马尼亚列伊汇率
1 HRK0.66691 RON
5 HRK3.33457 RON
10 HRK6.66913 RON
20 HRK13.33826 RON
50 HRK33.34565 RON
100 HRK66.69130 RON
250 HRK166.72825 RON
500 HRK333.45650 RON
1000 HRK666.91300 RON
2000 HRK1333.82600 RON
5000 HRK3334.56500 RON
10000 HRK6669.13000 RON