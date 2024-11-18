Romanya leyinden Hırvat kunasına Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Hırvat kunasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Hırvat kunasına (HRK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - HRK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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RON → HRK çevrim grafiği
1 RON = 1,49534 HRK
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Rumen leyi → Hırvat kunası döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Hırvat kunasına döviz kuru şu anda 1,495, dünden bu yana %0.650 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.530 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Hırvat kunasına döviz kuru en yüksek değeri 1,504 (12-11-2024) ile en düşük değeri 1,483 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.456 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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