100 Romanya leyinden Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile RON → HRK çevirin

1,000L RON = 1,495kn HRK

22:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 RON → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,54261,5790
Düşük1,48541,4854
Ortalama1,51841,5471
Değişim-2.53%-4.73%
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1 RON → HRK istatistikleri

RON → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5426, en düşük 1,4854 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5184 oldu. RON → HRK kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

RON → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5790, en düşük 1,4854 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5471 oldu. RON → HRK kurundaki değişiklik -4.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,404
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,46
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Hırvat Kunası
1 RON1,49534 HRK
5 RON7,47670 HRK
10 RON14,95340 HRK
20 RON29,90680 HRK
50 RON74,76700 HRK
100 RON149,53400 HRK
250 RON373,83500 HRK
500 RON747,67000 HRK
1000 RON1.495,34000 HRK
2000 RON2.990,68000 HRK
5000 RON7.476,70000 HRK
10000 RON14.953,40000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Rumen Leyi
1 HRK0,66874 RON
5 HRK3,34372 RON
10 HRK6,68744 RON
20 HRK13,37488 RON
50 HRK33,43720 RON
100 HRK66,87440 RON
250 HRK167,18600 RON
500 HRK334,37200 RON
1000 HRK668,74400 RON
2000 HRK1.337,48800 RON
5000 HRK3.343,72000 RON
10000 HRK6.687,44000 RON