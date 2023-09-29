10 Hırvat kunasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile HRK → BGN çevirin

10 hrk
2.62 bgn

1.00000 HRK = 0.26239 BGN

16:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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HRK → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.058587.94541.432041.641470.9673518.3942
1GBP1.154211.22175101.5091.652911.894631.1165221.2311
1USD0.944750.818498183.08491.35291.550750.913917.3776
1INR0.01137070.009851350.012035910.01628330.01866460.01099960.209155

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Hırvat kunasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Bulgar Levası
1 HRK0.26239 BGN
5 HRK1.31195 BGN
10 HRK2.62391 BGN
20 HRK5.24782 BGN
50 HRK13.11955 BGN
100 HRK26.23910 BGN
250 HRK65.59775 BGN
500 HRK131.19550 BGN
1000 HRK262.39100 BGN
2000 HRK524.78200 BGN
5000 HRK1311.95500 BGN
10000 HRK2623.91000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Hırvat Kunası
1 BGN3.81110 HRK
5 BGN19.05550 HRK
10 BGN38.11100 HRK
20 BGN76.22200 HRK
50 BGN190.55500 HRK
100 BGN381.11000 HRK
250 BGN952.77500 HRK
500 BGN1905.55000 HRK
1000 BGN3811.10000 HRK
2000 BGN7622.20000 HRK
5000 BGN19055.50000 HRK
10000 BGN38111.00000 HRK