ألف كونا كرواتية إلى ليف بلغاري

تحويل HRK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 hrk
257.03 bgn

1.00000 HRK = 0.25703 BGN

Mid-market exchange rate at 09:50
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352651.344350.92261.527770.7890481.6210119.3463
1 CAD0.7392910.9938640.6820961.129460.5833351.1983914.3025
1 SGD0.7438541.0061710.6863071.136440.5869361.2057914.3908
1 EUR1.083851.466071.4570711.655870.8552151.7569320.9685

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / لياف بلغاري
1 HRK0.25703 BGN
5 HRK1.28514 BGN
10 HRK2.57029 BGN
20 HRK5.14058 BGN
50 HRK12.85145 BGN
100 HRK25.70290 BGN
250 HRK64.25725 BGN
500 HRK128.51450 BGN
1000 HRK257.02900 BGN
2000 HRK514.05800 BGN
5000 HRK1285.14500 BGN
10000 HRK2570.29000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Croatian Kuna
1 BGN3.89062 HRK
5 BGN19.45310 HRK
10 BGN38.90620 HRK
20 BGN77.81240 HRK
50 BGN194.53100 HRK
100 BGN389.06200 HRK
250 BGN972.65500 HRK
500 BGN1945.31000 HRK
1000 BGN3890.62000 HRK
2000 BGN7781.24000 HRK
5000 BGN19453.10000 HRK
10000 BGN38906.20000 HRK