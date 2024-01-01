1 كونا كرواتية إلى ليف بلغاري

تحويل HRK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1 hrk
0.26 bgn

1.00000 HRK = 0.25704 BGN

Mid-market exchange rate at 09:51
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352751.344350.922651.5280.7890481.621419.3473
1 CAD0.73923510.993790.6820451.129550.5832921.198614.3022
1 SGD0.7438541.0062510.6863071.136610.5869361.2060914.3916
1 EUR1.083851.466181.4570711.656120.8552351.7573620.9696

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / لياف بلغاري
1 HRK0.25704 BGN
5 HRK1.28518 BGN
10 HRK2.57036 BGN
20 HRK5.14072 BGN
50 HRK12.85180 BGN
100 HRK25.70360 BGN
250 HRK64.25900 BGN
500 HRK128.51800 BGN
1000 HRK257.03600 BGN
2000 HRK514.07200 BGN
5000 HRK1285.18000 BGN
10000 HRK2570.36000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Croatian Kuna
1 BGN3.89051 HRK
5 BGN19.45255 HRK
10 BGN38.90510 HRK
20 BGN77.81020 HRK
50 BGN194.52550 HRK
100 BGN389.05100 HRK
250 BGN972.62750 HRK
500 BGN1945.25500 HRK
1000 BGN3890.51000 HRK
2000 BGN7781.02000 HRK
5000 BGN19452.55000 HRK
10000 BGN38905.10000 HRK