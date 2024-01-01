50 رينغيت ماليزي إلى كونا كرواتية

تحويل MYR إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

50 myr
73.98 hrk

1.00000 MYR = 1.47958 HRK

Mid-market exchange rate at 22:36
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856721.0840589.81031.469431.660740.95788518.4517
1 GBP1.1672411.26525104.8221.715051.938341.1180821.5359
1 USD0.922450.790358182.8471.35551.531980.8837517.0211
1 INR0.01113460.009539970.012070410.01636150.01849170.01066730.205452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Croatian Kuna
1 MYR1.47958 HRK
5 MYR7.39790 HRK
10 MYR14.79580 HRK
20 MYR29.59160 HRK
50 MYR73.97900 HRK
100 MYR147.95800 HRK
250 MYR369.89500 HRK
500 MYR739.79000 HRK
1000 MYR1479.58000 HRK
2000 MYR2959.16000 HRK
5000 MYR7397.90000 HRK
10000 MYR14795.80000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / رينغيت ماليزي
1 HRK0.67587 MYR
5 HRK3.37933 MYR
10 HRK6.75866 MYR
20 HRK13.51732 MYR
50 HRK33.79330 MYR
100 HRK67.58660 MYR
250 HRK168.96650 MYR
500 HRK337.93300 MYR
1000 HRK675.86600 MYR
2000 HRK1351.73200 MYR
5000 HRK3379.33000 MYR
10000 HRK6758.66000 MYR