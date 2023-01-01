رينغيت ماليزي إلى لوتي ليسوتو

تحويل MYR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
4034.81 lsl

1.00000 MYR = 4.03481 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:54 UTC
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MYR إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661630.9644518.3657
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.915761.1120121.1746
1USD0.9380.81357183.1271.347751.55860.9046517.227
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01874970.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Lesotho Loti
1 MYR4.03481 LSL
5 MYR20.17405 LSL
10 MYR40.34810 LSL
20 MYR80.69620 LSL
50 MYR201.74050 LSL
100 MYR403.48100 LSL
250 MYR1008.70250 LSL
500 MYR2017.40500 LSL
1000 MYR4034.81000 LSL
2000 MYR8069.62000 LSL
5000 MYR20174.05000 LSL
10000 MYR40348.10000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / رينغيت ماليزي
1 LSL0.24784 MYR
5 LSL1.23921 MYR
10 LSL2.47843 MYR
20 LSL4.95686 MYR
50 LSL12.39215 MYR
100 LSL24.78430 MYR
250 LSL61.96075 MYR
500 LSL123.92150 MYR
1000 LSL247.84300 MYR
2000 LSL495.68600 MYR
5000 LSL1239.21500 MYR
10000 LSL2478.43000 MYR