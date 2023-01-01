روبية هندية إلى لوتي ليسوتو

تحويل INR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٢٬٢٧٨٫٧٦ lsl

1.00000 INR = 0.22788 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:6 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

INR إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433481.654370.957118.2119
1GBP1.1582111.2313102.1061.660281.916121.1085221.0933
1USD0.940650.81215182.9251.34841.556180.900317.1309
1INR0.01134330.009793790.012059110.01626050.01876610.01085680.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الهندية / Lesotho Loti
1 INR0.22788 LSL
5 INR1.13938 LSL
10 INR2.27876 LSL
20 INR4.55752 LSL
50 INR11.39380 LSL
100 INR22.78760 LSL
250 INR56.96900 LSL
500 INR113.93800 LSL
1000 INR227.87600 LSL
2000 INR455.75200 LSL
5000 INR1139.38000 LSL
10000 INR2278.76000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الروبية الهندية
1 LSL4.38836 INR
5 LSL21.94180 INR
10 LSL43.88360 INR
20 LSL87.76720 INR
50 LSL219.41800 INR
100 LSL438.83600 INR
250 LSL1097.09000 INR
500 LSL2194.18000 INR
1000 LSL4388.36000 INR
2000 LSL8776.72000 INR
5000 LSL21941.80000 INR
10000 LSL43883.60000 INR