تحويل INR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1 روبية هندية إلى لوتي ليسوتو

1 inr
0.22 lsl

₹1.000 INR = L0.2157 LSL

Mid-market exchange rate at 06:09
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.7310.6832.6830.5781.1204.040.989
1 EUR1.071.46513.930.8461.611298.8581.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Lesotho Loti
1 INR٠٫٢١٥٦٩ LSL
5 INR١٫٠٧٨٤٧ LSL
10 INR٢٫١٥٦٩٤ LSL
20 INR٤٫٣١٣٨٨ LSL
50 INR١٠٫٧٨٤٧٠ LSL
100 INR٢١٫٥٦٩٤٠ LSL
250 INR٥٣٫٩٢٣٥٠ LSL
300 INR٦٤٫٧٠٨٢٠ LSL
500 INR١٠٧٫٨٤٧٠٠ LSL
600 INR١٢٩٫٤١٦٤٠ LSL
1000 INR٢١٥٫٦٩٤٠٠ LSL
2000 INR٤٣١٫٣٨٨٠٠ LSL
5000 INR١٬٠٧٨٫٤٧٠٠٠ LSL
10000 INR٢٬١٥٦٫٩٤٠٠٠ LSL
25000 INR٥٬٣٩٢٫٣٥٠٠٠ LSL
50000 INR١٠٬٧٨٤٫٧٠٠٠٠ LSL
100000 INR٢١٬٥٦٩٫٤٠٠٠٠ LSL
1000000 INR٢١٥٬٦٩٤٫٠٠٠٠٠ LSL
1000000000 INR٢١٥٬٦٩٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الروبية الهندية
1 LSL٤٫٦٣٦٢٠ INR
5 LSL٢٣٫١٨١٠٠ INR
10 LSL٤٦٫٣٦٢٠٠ INR
20 LSL٩٢٫٧٢٤٠٠ INR
50 LSL٢٣١٫٨١٠٠٠ INR
100 LSL٤٦٣٫٦٢٠٠٠ INR
250 LSL١٬١٥٩٫٠٥٠٠٠ INR
500 LSL٢٬٣١٨٫١٠٠٠٠ INR
1000 LSL٤٬٦٣٦٫٢٠٠٠٠ INR
2000 LSL٩٬٢٧٢٫٤٠٠٠٠ INR
5000 LSL٢٣٬١٨١٫٠٠٠٠٠ INR
10000 LSL٤٦٬٣٦٢٫٠٠٠٠٠ INR