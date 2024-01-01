تحويل INR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

ألف روبية هندية إلى لوتي ليسوتو

1,000 inr
215.70 lsl

₹1.000 INR = L0.2157 LSL

Mid-market exchange rate at 06:10
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.7911.505279.321.354
1 CAD0.73110.6832.6830.5781.1204.0470.989
1 EUR1.071.46513.9310.8461.611298.9141.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Lesotho Loti
1 INR٠٫٢١٥٧٠ LSL
5 INR١٫٠٧٨٤٩ LSL
10 INR٢٫١٥٦٩٧ LSL
20 INR٤٫٣١٣٩٤ LSL
50 INR١٠٫٧٨٤٨٥ LSL
100 INR٢١٫٥٦٩٧٠ LSL
250 INR٥٣٫٩٢٤٢٥ LSL
300 INR٦٤٫٧٠٩١٠ LSL
500 INR١٠٧٫٨٤٨٥٠ LSL
600 INR١٢٩٫٤١٨٢٠ LSL
1000 INR٢١٥٫٦٩٧٠٠ LSL
2000 INR٤٣١٫٣٩٤٠٠ LSL
5000 INR١٬٠٧٨٫٤٨٥٠٠ LSL
10000 INR٢٬١٥٦٫٩٧٠٠٠ LSL
25000 INR٥٬٣٩٢٫٤٢٥٠٠ LSL
50000 INR١٠٬٧٨٤٫٨٥٠٠٠ LSL
100000 INR٢١٬٥٦٩٫٧٠٠٠٠ LSL
1000000 INR٢١٥٬٦٩٧٫٠٠٠٠٠ LSL
1000000000 INR٢١٥٬٦٩٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الروبية الهندية
1 LSL٤٫٦٣٦١٣ INR
5 LSL٢٣٫١٨٠٦٥ INR
10 LSL٤٦٫٣٦١٣٠ INR
20 LSL٩٢٫٧٢٢٦٠ INR
50 LSL٢٣١٫٨٠٦٥٠ INR
100 LSL٤٦٣٫٦١٣٠٠ INR
250 LSL١٬١٥٩٫٠٣٢٥٠ INR
500 LSL٢٬٣١٨٫٠٦٥٠٠ INR
1000 LSL٤٬٦٣٦٫١٣٠٠٠ INR
2000 LSL٩٬٢٧٢٫٢٦٠٠٠ INR
5000 LSL٢٣٬١٨٠٫٦٥٠٠٠ INR
10000 LSL٤٦٬٣٦١٫٣٠٠٠٠ INR