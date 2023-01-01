شيكل إسرائيلي جديد إلى لوتي ليسوتو

تحويل ILS إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
4947.52 lsl

1.00000 ILS = 4.94752 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ILS إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

ILS إلى USD

ILS إلى EUR

ILS إلى GBP

ILS إلى INR

ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Lesotho Loti
1 ILS4.94752 LSL
5 ILS24.73760 LSL
10 ILS49.47520 LSL
20 ILS98.95040 LSL
50 ILS247.37600 LSL
100 ILS494.75200 LSL
250 ILS1236.88000 LSL
500 ILS2473.76000 LSL
1000 ILS4947.52000 LSL
2000 ILS9895.04000 LSL
5000 ILS24737.60000 LSL
10000 ILS49475.20000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Israeli New Sheqel
1 LSL0.20212 ILS
5 LSL1.01061 ILS
10 LSL2.02122 ILS
20 LSL4.04244 ILS
50 LSL10.10610 ILS
100 LSL20.21220 ILS
250 LSL50.53050 ILS
500 LSL101.06100 ILS
1000 LSL202.12200 ILS
2000 LSL404.24400 ILS
5000 LSL1010.61000 ILS
10000 LSL2021.22000 ILS