ريال برازيلي إلى لوتي ليسوتو

تحويل BRL إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
3869.17 lsl

1.00000 BRL = 3.86917 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:18 UTC
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BRL إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.4591.435411.659490.9576518.214
1GBP1.1576811.23165102.4071.661741.921151.1086521.0858
1USD0.939950.811919183.1461.34921.559820.9001517.12
1INR0.01130470.009764980.01202710.01622690.018760.01082610.205903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Lesotho Loti
1 BRL3.86917 LSL
5 BRL19.34585 LSL
10 BRL38.69170 LSL
20 BRL77.38340 LSL
50 BRL193.45850 LSL
100 BRL386.91700 LSL
250 BRL967.29250 LSL
500 BRL1934.58500 LSL
1000 BRL3869.17000 LSL
2000 BRL7738.34000 LSL
5000 BRL19345.85000 LSL
10000 BRL38691.70000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الريال البرازيلي
1 LSL0.25845 BRL
5 LSL1.29227 BRL
10 LSL2.58454 BRL
20 LSL5.16908 BRL
50 LSL12.92270 BRL
100 LSL25.84540 BRL
250 LSL64.61350 BRL
500 LSL129.22700 BRL
1000 LSL258.45400 BRL
2000 LSL516.90800 BRL
5000 LSL1292.27000 BRL
10000 LSL2584.54000 BRL