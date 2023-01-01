فرنك سويسري إلى لوتي ليسوتو

تحويل CHF إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٢١٬٠٠٦٫١٠ lsl

1.00000 CHF = 21.00610 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:15 UTC
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CHF إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434621.656910.957218.2233
1GBP1.1580811.2321102.1721.661431.918861.1085121.1044
1USD0.939950.811622182.9251.348451.557390.899717.1288
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626110.01878070.01084960.206558

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Lesotho Loti
1 CHF21.00610 LSL
5 CHF105.03050 LSL
10 CHF210.06100 LSL
20 CHF420.12200 LSL
50 CHF1050.30500 LSL
100 CHF2100.61000 LSL
250 CHF5251.52500 LSL
500 CHF10503.05000 LSL
1000 CHF21006.10000 LSL
2000 CHF42012.20000 LSL
5000 CHF105030.50000 LSL
10000 CHF210061.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الفرنك السويسري
1 LSL0.04761 CHF
5 LSL0.23803 CHF
10 LSL0.47605 CHF
20 LSL0.95210 CHF
50 LSL2.38026 CHF
100 LSL4.76052 CHF
250 LSL11.90130 CHF
500 LSL23.80260 CHF
1000 LSL47.60520 CHF
2000 LSL95.21040 CHF
5000 LSL238.02600 CHF
10000 LSL476.05200 CHF