يوان صيني إلى لوتي ليسوتو

تحويل CNY إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٬٥٧٥٫٩٤ lsl

1.00000 CNY = 2.57594 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:3 UTC
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CNY إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Lesotho Loti
1 CNY2.57594 LSL
5 CNY12.87970 LSL
10 CNY25.75940 LSL
20 CNY51.51880 LSL
50 CNY128.79700 LSL
100 CNY257.59400 LSL
250 CNY643.98500 LSL
500 CNY1287.97000 LSL
1000 CNY2575.94000 LSL
2000 CNY5151.88000 LSL
5000 CNY12879.70000 LSL
10000 CNY25759.40000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Chinese Yuan RMB
1 LSL0.38821 CNY
5 LSL1.94104 CNY
10 LSL3.88207 CNY
20 LSL7.76414 CNY
50 LSL19.41035 CNY
100 LSL38.82070 CNY
250 LSL97.05175 CNY
500 LSL194.10350 CNY
1000 LSL388.20700 CNY
2000 LSL776.41400 CNY
5000 LSL1941.03500 CNY
10000 LSL3882.07000 CNY