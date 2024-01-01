20 يوان صيني إلى لوتي ليسوتو

تحويل CNY إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

20 cny
50.73 lsl

¥1.000 CNY = L2.536 LSL

Mid-market exchange rate at 09:28
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CNY إلى LSL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3730.9160.7841.51683.9621.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1680.965
1 EUR1.0928.5141.49910.8561.65691.6951.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Lesotho Loti
1 CNY٢٫٥٣٦٣٥ LSL
5 CNY١٢٫٦٨١٧٥ LSL
10 CNY٢٥٫٣٦٣٥٠ LSL
20 CNY٥٠٫٧٢٧٠٠ LSL
50 CNY١٢٦٫٨١٧٥٠ LSL
100 CNY٢٥٣٫٦٣٥٠٠ LSL
250 CNY٦٣٤٫٠٨٧٥٠ LSL
500 CNY١٬٢٦٨٫١٧٥٠٠ LSL
1000 CNY٢٬٥٣٦٫٣٥٠٠٠ LSL
2000 CNY٥٬٠٧٢٫٧٠٠٠٠ LSL
5000 CNY١٢٬٦٨١٫٧٥٠٠٠ LSL
10000 CNY٢٥٬٣٦٣٫٥٠٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Chinese Yuan RMB
1 LSL٠٫٣٩٤٢٧ CNY
5 LSL١٫٩٧١٣٤ CNY
10 LSL٣٫٩٤٢٦٨ CNY
20 LSL٧٫٨٨٥٣٦ CNY
50 LSL١٩٫٧١٣٤٠ CNY
100 LSL٣٩٫٤٢٦٨٠ CNY
250 LSL٩٨٫٥٦٧٠٠ CNY
500 LSL١٩٧٫١٣٤٠٠ CNY
1000 LSL٣٩٤٫٢٦٨٠٠ CNY
2000 LSL٧٨٨٫٥٣٦٠٠ CNY
5000 LSL١٬٩٧١٫٣٤٠٠٠ CNY
10000 LSL٣٬٩٤٢٫٦٨٠٠٠ CNY