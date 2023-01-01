الجمهورية التشيكية كوروناس إلى لوتي ليسوتو

تحويل CZK إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٨٬٢٤٠٫١٧ lsl

1.00000 CZK = 0.82402 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 9:5 UTC
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CZK إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065888.60161.438191.663620.966918.2265
1GBP1.1544711.23045102.2891.660371.920631.1162521.0422
1USD0.93830.812711183.13151.34941.560910.907217.1012
1INR0.01128650.009776210.012029110.01623210.01877650.01091280.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Lesotho Loti
1 CZK0.82402 LSL
5 CZK4.12008 LSL
10 CZK8.24017 LSL
20 CZK16.48034 LSL
50 CZK41.20085 LSL
100 CZK82.40170 LSL
250 CZK206.00425 LSL
500 CZK412.00850 LSL
1000 CZK824.01700 LSL
2000 CZK1648.03400 LSL
5000 CZK4120.08500 LSL
10000 CZK8240.17000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LSL1.21357 CZK
5 LSL6.06785 CZK
10 LSL12.13570 CZK
20 LSL24.27140 CZK
50 LSL60.67850 CZK
100 LSL121.35700 CZK
250 LSL303.39250 CZK
500 LSL606.78500 CZK
1000 LSL1213.57000 CZK
2000 LSL2427.14000 CZK
5000 LSL6067.85000 CZK
10000 LSL12135.70000 CZK