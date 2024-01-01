5 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى لوتي ليسوتو

تحويل CZK إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

5 czk
3.96 lsl

Kč1.000 CZK = L0.7921 LSL

Mid-market exchange rate at 21:31
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CZK إلى LSL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.044.30691.77336.6840.946
1 USD0.91510.7831,370.263.93983.94533.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.415.029107.17342.841.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Lesotho Loti
1 CZK٠٫٧٩٢١٢ LSL
5 CZK٣٫٩٦٠٦٢ LSL
10 CZK٧٫٩٢١٢٤ LSL
20 CZK١٥٫٨٤٢٤٨ LSL
50 CZK٣٩٫٦٠٦٢٠ LSL
100 CZK٧٩٫٢١٢٤٠ LSL
250 CZK١٩٨٫٠٣١٠٠ LSL
500 CZK٣٩٦٫٠٦٢٠٠ LSL
1000 CZK٧٩٢٫١٢٤٠٠ LSL
2000 CZK١٬٥٨٤٫٢٤٨٠٠ LSL
5000 CZK٣٬٩٦٠٫٦٢٠٠٠ LSL
10000 CZK٧٬٩٢١٫٢٤٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LSL١٫٢٦٢٤٣ CZK
5 LSL٦٫٣١٢١٥ CZK
10 LSL١٢٫٦٢٤٣٠ CZK
20 LSL٢٥٫٢٤٨٦٠ CZK
50 LSL٦٣٫١٢١٥٠ CZK
100 LSL١٢٦٫٢٤٣٠٠ CZK
250 LSL٣١٥٫٦٠٧٥٠ CZK
500 LSL٦٣١٫٢١٥٠٠ CZK
1000 LSL١٬٢٦٢٫٤٣٠٠٠ CZK
2000 LSL٢٬٥٢٤٫٨٦٠٠٠ CZK
5000 LSL٦٬٣١٢٫١٥٠٠٠ CZK
10000 LSL١٢٬٦٢٤٫٣٠٠٠٠ CZK