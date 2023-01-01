دولار نيوزيلندي إلى لوتي ليسوتو

تحويل NZD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
١١٬٢٣٠٫٤٠ lsl

1.00000 NZD = 11.23040 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

NZD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0655588.31231.436311.662840.9644518.3603
1GBP1.1528711.22845101.8131.655891.917061.1118921.1672
1USD0.938450.814034182.87951.347951.560550.905117.2308
1INR0.01132350.00982190.012065710.0162640.01882910.01092070.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و دولار

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Lesotho Loti
1 NZD11.23040 LSL
5 NZD56.15200 LSL
10 NZD112.30400 LSL
20 NZD224.60800 LSL
50 NZD561.52000 LSL
100 NZD1123.04000 LSL
250 NZD2807.60000 LSL
500 NZD5615.20000 LSL
1000 NZD11230.40000 LSL
2000 NZD22460.80000 LSL
5000 NZD56152.00000 LSL
10000 NZD112304.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار نيوزيلندي
1 LSL0.08904 NZD
5 LSL0.44522 NZD
10 LSL0.89044 NZD
20 LSL1.78088 NZD
50 LSL4.45219 NZD
100 LSL8.90438 NZD
250 LSL22.26095 NZD
500 LSL44.52190 NZD
1000 LSL89.04380 NZD
2000 LSL178.08760 NZD
5000 LSL445.21900 NZD
10000 LSL890.43800 NZD