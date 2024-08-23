ألف دولار نيوزيلندي إلى لوتي ليسوتو

تحويل NZD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nzd
11,036.10 lsl

$1.000 NZD = L11.04 LSL

Mid-market exchange rate at 09:28
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NZD إلى LSL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4860.7610.89983.9241.3580.852145.985
1 AUD0.67310.5130.60556.4890.9140.57398.263
1 GBP1.3131.95111.18110.2221.7841.119191.729
1 EUR1.1131.6530.847193.3741.5110.948162.43

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Lesotho Loti
1 NZD١١٫٠٣٦١٠ LSL
5 NZD٥٥٫١٨٠٥٠ LSL
10 NZD١١٠٫٣٦١٠٠ LSL
20 NZD٢٢٠٫٧٢٢٠٠ LSL
50 NZD٥٥١٫٨٠٥٠٠ LSL
100 NZD١٬١٠٣٫٦١٠٠٠ LSL
250 NZD٢٬٧٥٩٫٠٢٥٠٠ LSL
500 NZD٥٬٥١٨٫٠٥٠٠٠ LSL
1000 NZD١١٬٠٣٦٫١٠٠٠٠ LSL
2000 NZD٢٢٬٠٧٢٫٢٠٠٠٠ LSL
5000 NZD٥٥٬١٨٠٫٥٠٠٠٠ LSL
10000 NZD١١٠٬٣٦١٫٠٠٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار نيوزيلندي
1 LSL٠٫٠٩٠٦١ NZD
5 LSL٠٫٤٥٣٠٦ NZD
10 LSL٠٫٩٠٦١٢ NZD
20 LSL١٫٨١٢٢٤ NZD
50 LSL٤٫٥٣٠٥٩ NZD
100 LSL٩٫٠٦١١٨ NZD
250 LSL٢٢٫٦٥٢٩٥ NZD
500 LSL٤٥٫٣٠٥٩٠ NZD
1000 LSL٩٠٫٦١١٨٠ NZD
2000 LSL١٨١٫٢٢٣٦٠ NZD
5000 LSL٤٥٣٫٠٥٩٠٠ NZD
10000 LSL٩٠٦٫١١٨٠٠ NZD