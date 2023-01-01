روبية إندونيسية إلى لوتي ليسوتو

تحويل IDR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
1227.64 lsl

1.00000 IDR = 0.00123 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:44 UTC
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IDR إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066788.67541.43931.662040.963518.3115
1GBP1.1522111.229102.1681.658291.914931.1101521.0976
1USD0.937450.81367183.13061.34931.558120.9032517.1665
1INR0.01127710.009787850.012029310.01623110.0187430.01086540.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Lesotho Loti
1 IDR0.00123 LSL
5 IDR0.00614 LSL
10 IDR0.01228 LSL
20 IDR0.02455 LSL
50 IDR0.06138 LSL
100 IDR0.12276 LSL
250 IDR0.30691 LSL
500 IDR0.61382 LSL
1000 IDR1.22764 LSL
2000 IDR2.45528 LSL
5000 IDR6.13820 LSL
10000 IDR12.27640 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الروبية الإندونيسية
1 LSL814.57000 IDR
5 LSL4072.85000 IDR
10 LSL8145.70000 IDR
20 LSL16291.40000 IDR
50 LSL40728.50000 IDR
100 LSL81457.00000 IDR
250 LSL203642.50000 IDR
500 LSL407285.00000 IDR
1000 LSL814570.00000 IDR
2000 LSL1629140.00000 IDR
5000 LSL4072850.00000 IDR
10000 LSL8145700.00000 IDR