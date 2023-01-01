كرونة نروجية إلى لوتي ليسوتو

تحويل NOK إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nok
١٬٧٥٨٫٠٢ lsl

1.00000 NOK = 1.75802 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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NOK إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.662920.964518.3568
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120721.1656
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560550.905117.2267
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01882910.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / Lesotho Loti
1 NOK1.75802 LSL
5 NOK8.79010 LSL
10 NOK17.58020 LSL
20 NOK35.16040 LSL
50 NOK87.90100 LSL
100 NOK175.80200 LSL
250 NOK439.50500 LSL
500 NOK879.01000 LSL
1000 NOK1758.02000 LSL
2000 NOK3516.04000 LSL
5000 NOK8790.10000 LSL
10000 NOK17580.20000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / كروني نرويجي
1 LSL0.56882 NOK
5 LSL2.84411 NOK
10 LSL5.68823 NOK
20 LSL11.37646 NOK
50 LSL28.44115 NOK
100 LSL56.88230 NOK
250 LSL142.20575 NOK
500 LSL284.41150 NOK
1000 LSL568.82300 NOK
2000 LSL1137.64600 NOK
5000 LSL2844.11500 NOK
10000 LSL5688.23000 NOK