ليرة تركية إلى لوتي ليسوتو

تحويل TRY إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
516.18 lsl

TL1.000 TRY = L0.5162 LSL

Mid-market exchange rate at 01:43
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TRY إلى LSL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LSL

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9351.3443.67348.693
1 EUR1.11810.843312.00693.8311.5034.10654.434
1 GBP1.3261.1861369.989111.2691.7824.86964.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Lesotho Loti
1 TRY٠٫٥١٦١٨ LSL
5 TRY٢٫٥٨٠٩٢ LSL
10 TRY٥٫١٦١٨٤ LSL
20 TRY١٠٫٣٢٣٦٨ LSL
50 TRY٢٥٫٨٠٩٢٠ LSL
100 TRY٥١٫٦١٨٤٠ LSL
250 TRY١٢٩٫٠٤٦٠٠ LSL
500 TRY٢٥٨٫٠٩٢٠٠ LSL
1000 TRY٥١٦٫١٨٤٠٠ LSL
2000 TRY١٬٠٣٢٫٣٦٨٠٠ LSL
5000 TRY٢٬٥٨٠٫٩٢٠٠٠ LSL
10000 TRY٥٬١٦١٫٨٤٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / ليرة تركية
1 LSL١٫٩٣٧٢٩ TRY
5 LSL٩٫٦٨٦٤٥ TRY
10 LSL١٩٫٣٧٢٩٠ TRY
20 LSL٣٨٫٧٤٥٨٠ TRY
50 LSL٩٦٫٨٦٤٥٠ TRY
100 LSL١٩٣٫٧٢٩٠٠ TRY
250 LSL٤٨٤٫٣٢٢٥٠ TRY
500 LSL٩٦٨٫٦٤٥٠٠ TRY
1000 LSL١٬٩٣٧٫٢٩٠٠٠ TRY
2000 LSL٣٬٨٧٤٫٥٨٠٠٠ TRY
5000 LSL٩٬٦٨٦٫٤٥٠٠٠ TRY
10000 LSL١٩٬٣٧٢٫٩٠٠٠٠ TRY