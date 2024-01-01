1 ليرة تركية إلى لوتي ليسوتو

تحويل TRY إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1 try
0.58 lsl

1.000 TRY = 0.5847 LSL

Mid-market exchange rate at 14:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣١٦١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٥١٠٥٫٥٩١١٫٧٢٣١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٤٧٤
1 USD٠٫٩١٧٠٫٧٨٤1٨٢٫٧٩٤١٫٣٥١١٫٥١٨٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Lesotho Loti
1 TRY٠٫٥٨٤٧٠ LSL
5 TRY٢٫٩٢٣٤٨ LSL
10 TRY٥٫٨٤٦٩٥ LSL
20 TRY١١٫٦٩٣٩٠ LSL
50 TRY٢٩٫٢٣٤٧٥ LSL
100 TRY٥٨٫٤٦٩٥٠ LSL
250 TRY١٤٦٫١٧٣٧٥ LSL
500 TRY٢٩٢٫٣٤٧٥٠ LSL
1000 TRY٥٨٤٫٦٩٥٠٠ LSL
2000 TRY١٬١٦٩٫٣٩٠٠٠ LSL
5000 TRY٢٬٩٢٣٫٤٧٥٠٠ LSL
10000 TRY٥٬٨٤٦٫٩٥٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / ليرة تركية
1 LSL١٫٧١٠٢٩ TRY
5 LSL٨٫٥٥١٤٥ TRY
10 LSL١٧٫١٠٢٩٠ TRY
20 LSL٣٤٫٢٠٥٨٠ TRY
50 LSL٨٥٫٥١٤٥٠ TRY
100 LSL١٧١٫٠٢٩٠٠ TRY
250 LSL٤٢٧٫٥٧٢٥٠ TRY
500 LSL٨٥٥٫١٤٥٠٠ TRY
1000 LSL١٬٧١٠٫٢٩٠٠٠ TRY
2000 LSL٣٬٤٢٠٫٥٨٠٠٠ TRY
5000 LSL٨٬٥٥١٫٤٥٠٠٠ TRY
10000 LSL١٧٬١٠٢٫٩٠٠٠٠ TRY