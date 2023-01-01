يورو إلى لوتي ليسوتو

تحويل EUR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢٠٬٠٨١٫٥٠ lsl

1.00000 EUR = 20.08150 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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EUR إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0637588.21151.434091.655640.957518.2053
1GBP1.1577411.2316102.131.660381.916891.1085421.078
1USD0.940050.811952182.9251.348151.556420.9001517.1143
1INR0.01133640.00979140.012059110.01625750.0187690.0108550.206383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Lesotho Loti
1 EUR20.08150 LSL
5 EUR100.40750 LSL
10 EUR200.81500 LSL
20 EUR401.63000 LSL
50 EUR1004.07500 LSL
100 EUR2008.15000 LSL
250 EUR5020.37500 LSL
500 EUR10040.75000 LSL
1000 EUR20081.50000 LSL
2000 EUR40163.00000 LSL
5000 EUR100407.50000 LSL
10000 EUR200815.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / اليورو
1 LSL0.04980 EUR
5 LSL0.24899 EUR
10 LSL0.49797 EUR
20 LSL0.99594 EUR
50 LSL2.48985 EUR
100 LSL4.97971 EUR
250 LSL12.44928 EUR
500 LSL24.89855 EUR
1000 LSL49.79710 EUR
2000 LSL99.59420 EUR
5000 LSL248.98550 EUR
10000 LSL497.97100 EUR