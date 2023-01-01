ين ياباني إلى لوتي ليسوتو

تحويل JPY إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
1281.89 lsl

1.00000 JPY = 0.12819 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:31 UTC
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JPY إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066188.62971.436941.660850.963518.3106
1GBP1.1537411.23102.2551.657861.916191.1116221.1256
1USD0.9380.813008183.13451.347851.557880.903917.1753
1INR0.01128290.009779430.012028710.01621290.01873920.01087270.206597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / Lesotho Loti
100 JPY12.81890 LSL
1000 JPY128.18900 LSL
1500 JPY192.28350 LSL
2000 JPY256.37800 LSL
3000 JPY384.56700 LSL
5000 JPY640.94500 LSL
5400 JPY692.22060 LSL
10000 JPY1281.89000 LSL
15000 JPY1922.83500 LSL
20000 JPY2563.78000 LSL
25000 JPY3204.72500 LSL
30000 JPY3845.67000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / ين ياباني
1 LSL7.80095 JPY
5 LSL39.00475 JPY
10 LSL78.00950 JPY
20 LSL156.01900 JPY
50 LSL390.04750 JPY
100 LSL780.09500 JPY
250 LSL1950.23750 JPY
500 LSL3900.47500 JPY
1000 LSL7800.95000 JPY
2000 LSL15601.90000 JPY
5000 LSL39004.75000 JPY
10000 LSL78009.50000 JPY