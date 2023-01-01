دولار أمريكي إلى لوتي ليسوتو

تحويل USD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٨٬٩٠٨٫٨٠ lsl

1.00000 USD = 18.90880 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:22 UTC
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USD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Lesotho Loti
1 USD18.90880 LSL
5 USD94.54400 LSL
10 USD189.08800 LSL
20 USD378.17600 LSL
50 USD945.44000 LSL
100 USD1890.88000 LSL
250 USD4727.20000 LSL
500 USD9454.40000 LSL
1000 USD18908.80000 LSL
2000 USD37817.60000 LSL
5000 USD94544.00000 LSL
10000 USD189088.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار أمريكي
1 LSL0.05289 USD
5 LSL0.26443 USD
10 LSL0.52885 USD
20 LSL1.05771 USD
50 LSL2.64427 USD
100 LSL5.28854 USD
250 LSL13.22135 USD
500 LSL26.44270 USD
1000 LSL52.88540 USD
2000 LSL105.77080 USD
5000 LSL264.42700 USD
10000 LSL528.85400 USD