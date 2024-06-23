تحويل USD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أمريكي إلى لوتي ليسوتو

1 usd
18.02 lsl

$1.000 USD = L18.02 LSL

Mid-market exchange rate at 01:49
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63611.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4160.977116.5310.6830.5785.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / Lesotho Loti
1 USD١٨٫٠١٦٠٠ LSL
5 USD٩٠٫٠٨٠٠٠ LSL
10 USD١٨٠٫١٦٠٠٠ LSL
20 USD٣٦٠٫٣٢٠٠٠ LSL
50 USD٩٠٠٫٨٠٠٠٠ LSL
100 USD١٬٨٠١٫٦٠٠٠٠ LSL
250 USD٤٬٥٠٤٫٠٠٠٠٠ LSL
500 USD٩٬٠٠٨٫٠٠٠٠٠ LSL
1000 USD١٨٬٠١٦٫٠٠٠٠٠ LSL
2000 USD٣٦٬٠٣٢٫٠٠٠٠٠ LSL
5000 USD٩٠٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ LSL
10000 USD١٨٠٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار أمريكي
1 LSL٠٫٠٥٥٥١ USD
5 LSL٠٫٢٧٧٥٣ USD
10 LSL٠٫٥٥٥٠٦ USD
20 LSL١٫١١٠١٣ USD
50 LSL٢٫٧٧٥٣٢ USD
100 LSL٥٫٥٥٠٦٤ USD
250 LSL١٣٫٨٧٦٦٠ USD
500 LSL٢٧٫٧٥٣٢٠ USD
1000 LSL٥٥٫٥٠٦٤٠ USD
2000 LSL١١١٫٠١٢٨٠ USD
5000 LSL٢٧٧٫٥٣٢٠٠ USD
10000 LSL٥٥٥٫٠٦٤٠٠ USD