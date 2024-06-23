تحويل USD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى لوتي ليسوتو

5 usd
90.08 lsl

$1.000 USD = L18.02 LSL

Mid-market exchange rate at 01:50
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63611.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.460.978116.5310.6830.5785.29913.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Lesotho Loti
1 USD١٨٫٠١٦١٠ LSL
5 USD٩٠٫٠٨٠٥٠ LSL
10 USD١٨٠٫١٦١٠٠ LSL
20 USD٣٦٠٫٣٢٢٠٠ LSL
50 USD٩٠٠٫٨٠٥٠٠ LSL
100 USD١٬٨٠١٫٦١٠٠٠ LSL
250 USD٤٬٥٠٤٫٠٢٥٠٠ LSL
500 USD٩٬٠٠٨٫٠٥٠٠٠ LSL
1000 USD١٨٬٠١٦٫١٠٠٠٠ LSL
2000 USD٣٦٬٠٣٢٫٢٠٠٠٠ LSL
5000 USD٩٠٬٠٨٠٫٥٠٠٠٠ LSL
10000 USD١٨٠٬١٦١٫٠٠٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار أمريكي
1 LSL٠٫٠٥٥٥١ USD
5 LSL٠٫٢٧٧٥٣ USD
10 LSL٠٫٥٥٥٠٦ USD
20 LSL١٫١١٠١٢ USD
50 LSL٢٫٧٧٥٣١ USD
100 LSL٥٫٥٥٠٦١ USD
250 LSL١٣٫٨٧٦٥٣ USD
500 LSL٢٧٫٧٥٣٠٥ USD
1000 LSL٥٥٫٥٠٦١٠ USD
2000 LSL١١١٫٠١٢٢٠ USD
5000 LSL٢٧٧٫٥٣٠٥٠ USD
10000 LSL٥٥٥٫٠٦١٠٠ USD