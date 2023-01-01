دولار أسترالي إلى لوتي ليسوتو

تحويل AUD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٢٬١٣٢٫٤٠ lsl

1.00000 AUD = 12.13240 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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AUD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.434061.656880.9572518.2157
1GBP1.1580811.23195102.1591.660731.918781.1085721.0949
1USD0.940.811721182.9251.348051.557510.8998517.1232
1INR0.01133590.009788620.012059110.01625630.01878220.01085140.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Lesotho Loti
1 AUD12.13240 LSL
5 AUD60.66200 LSL
10 AUD121.32400 LSL
20 AUD242.64800 LSL
50 AUD606.62000 LSL
100 AUD1213.24000 LSL
250 AUD3033.10000 LSL
500 AUD6066.20000 LSL
1000 AUD12132.40000 LSL
2000 AUD24264.80000 LSL
5000 AUD60662.00000 LSL
10000 AUD121324.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار أسترالي
1 LSL0.08242 AUD
5 LSL0.41212 AUD
10 LSL0.82424 AUD
20 LSL1.64848 AUD
50 LSL4.12120 AUD
100 LSL8.24241 AUD
250 LSL20.60602 AUD
500 LSL41.21205 AUD
1000 LSL82.42410 AUD
2000 LSL164.84820 AUD
5000 LSL412.12050 AUD
10000 LSL824.24100 AUD