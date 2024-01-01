تحويل AUD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار أسترالي إلى لوتي ليسوتو

100 aud
1,208.15 lsl

A$1.000 AUD = L12.08 LSL

Mid-market exchange rate at 13:56
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4230.9311.63159.4251.3661.352
1 GBP1.2691105.8521.1812.069202.2861.7341.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.60911.751171.2551.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Lesotho Loti
1 AUD١٢٫٠٨١٥٠ LSL
5 AUD٦٠٫٤٠٧٥٠ LSL
10 AUD١٢٠٫٨١٥٠٠ LSL
20 AUD٢٤١٫٦٣٠٠٠ LSL
50 AUD٦٠٤٫٠٧٥٠٠ LSL
100 AUD١٬٢٠٨٫١٥٠٠٠ LSL
250 AUD٣٬٠٢٠٫٣٧٥٠٠ LSL
500 AUD٦٬٠٤٠٫٧٥٠٠٠ LSL
1000 AUD١٢٬٠٨١٫٥٠٠٠٠ LSL
2000 AUD٢٤٬١٦٣٫٠٠٠٠٠ LSL
5000 AUD٦٠٬٤٠٧٫٥٠٠٠٠ LSL
10000 AUD١٢٠٬٨١٥٫٠٠٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار أسترالي
1 LSL٠٫٠٨٢٧٧ AUD
5 LSL٠٫٤١٣٨٦ AUD
10 LSL٠٫٨٢٧٧١ AUD
20 LSL١٫٦٥٥٤٢ AUD
50 LSL٤٫١٣٨٥٦ AUD
100 LSL٨٫٢٧٧١١ AUD
250 LSL٢٠٫٦٩٢٧٨ AUD
500 LSL٤١٫٣٨٥٥٥ AUD
1000 LSL٨٢٫٧٧١١٠ AUD
2000 LSL١٦٥٫٥٤٢٢٠ AUD
5000 LSL٤١٣٫٨٥٥٥٠ AUD
10000 LSL٨٢٧٫٧١١٠٠ AUD