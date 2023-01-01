فورنت مجري إلى لوتي ليسوتو

تحويل HUF إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
518.52 lsl

1.00000 HUF = 0.05185 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:29 UTC
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HUF إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62821.438921.661370.962818.3147
1GBP1.1524711.2287102.1461.658381.914761.109621.1081
1USD0.9380.813868183.13311.34971.558360.903117.1792
1INR0.01128310.009789940.012028910.01623540.01874540.01086330.206647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Lesotho Loti
2000 HUF103.70420 LSL
5000 HUF259.26050 LSL
10000 HUF518.52100 LSL
15000 HUF777.78150 LSL
20000 HUF1037.04200 LSL
30000 HUF1555.56300 LSL
40000 HUF2074.08400 LSL
50000 HUF2592.60500 LSL
60000 HUF3111.12600 LSL
100000 HUF5185.21000 LSL
150000 HUF7777.81500 LSL
200000 HUF10370.42000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Hungarian Forint
1 LSL19.28560 HUF
5 LSL96.42800 HUF
10 LSL192.85600 HUF
20 LSL385.71200 HUF
50 LSL964.28000 HUF
100 LSL1928.56000 HUF
250 LSL4821.40000 HUF
500 LSL9642.80000 HUF
1000 LSL19285.60000 HUF
2000 LSL38571.20000 HUF
5000 LSL96428.00000 HUF
10000 LSL192856.00000 HUF