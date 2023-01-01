دولار هونغ كونغ إلى لوتي ليسوتو

تحويل HKD إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٢٬٤٢٥٫٣٧ lsl

1.00000 HKD = 2.42537 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:27 UTC
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HKD إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.065488.57191.437921.662090.9643518.3321
1GBP1.1524111.2278102.0731.65711.915441.1113221.1265
1USD0.93860.814465183.13491.349651.560060.905217.2068
1INR0.01129030.009796910.012028610.01623450.01876540.01088830.206974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Lesotho Loti
100 HKD242.53700 LSL
200 HKD485.07400 LSL
300 HKD727.61100 LSL
500 HKD1212.68500 LSL
1000 HKD2425.37000 LSL
2000 HKD4850.74000 LSL
2500 HKD6063.42500 LSL
3000 HKD7276.11000 LSL
4000 HKD9701.48000 LSL
5000 HKD12126.85000 LSL
10000 HKD24253.70000 LSL
20000 HKD48507.40000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / دولار هونغ كونغ
1 LSL0.41231 HKD
5 LSL2.06154 HKD
10 LSL4.12309 HKD
20 LSL8.24618 HKD
50 LSL20.61545 HKD
100 LSL41.23090 HKD
250 LSL103.07725 HKD
500 LSL206.15450 HKD
1000 LSL412.30900 HKD
2000 LSL824.61800 HKD
5000 LSL2061.54500 HKD
10000 LSL4123.09000 HKD