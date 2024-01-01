Австралийские доллары в лесотские лоти

Сконвертируйте AUD в LSL по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = L11,60 LSL

Среднерыночный курс в 19:38
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График изменения обменного курса AUD к LSL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LSL
1 AUD в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,855412,1002
Низкий11,532611,5326
В среднем11,698611,8632
Изменение-2.19%-3.71%
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Соотношение 1 AUD к LSL

За последние 30 дней максимальный курс AUD к LSL составил 11,8554, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,6986. Изменение курса AUD к LSL в процентном соотношении составило -2.19.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к LSL составил 12,1002, а минимальный — 11,5326. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,8632. Изменение курса AUD к LSL в процентном соотношении составило -3.71.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,961,2052,167197,2171,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39511,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Лесотский лоти
1 AUD11,59610 LSL
5 AUD57,98050 LSL
10 AUD115,96100 LSL
20 AUD231,92200 LSL
50 AUD579,80500 LSL
100 AUD1 159,61000 LSL
250 AUD2 899,02500 LSL
500 AUD5 798,05000 LSL
1000 AUD11 596,10000 LSL
2000 AUD23 192,20000 LSL
5000 AUD57 980,50000 LSL
10000 AUD115 961,00000 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Австралийский доллар
1 LSL0,08624 AUD
5 LSL0,43118 AUD
10 LSL0,86236 AUD
20 LSL1,72472 AUD
50 LSL4,31180 AUD
100 LSL8,62360 AUD
250 LSL21,55900 AUD
500 LSL43,11800 AUD
1000 LSL86,23600 AUD
2000 LSL172,47200 AUD
5000 LSL431,18000 AUD
10000 LSL862,36000 AUD