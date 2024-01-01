История обменного курса австралийский доллар–лесотские лоти

Обменный курс австралийских доллара/лесотские лоти сейчас составляет 11,596, отражая изменение в размере 0.357% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.043% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/лесотские лоти колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 11,656, и минимумом, равным 11,527, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.482%.