5 ريال برازيلي إلى لوتي ليسوتو

تحويل BRL إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
١٨٫٩٨ lsl

1.00000 BRL = 3.79664 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:9 UTC
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BRL إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.07889.12631.465491.667960.953918.3902
1GBP1.168511.2597104.1491.71251.949091.1146321.49
1USD0.927650.79384182.67751.359451.547270.884917.0596
1INR0.011220.009601640.012095210.01644280.01871450.0107030.206339

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Lesotho Loti
1 BRL3.79664 LSL
5 BRL18.98320 LSL
10 BRL37.96640 LSL
20 BRL75.93280 LSL
50 BRL189.83200 LSL
100 BRL379.66400 LSL
250 BRL949.16000 LSL
500 BRL1898.32000 LSL
1000 BRL3796.64000 LSL
2000 BRL7593.28000 LSL
5000 BRL18983.20000 LSL
10000 BRL37966.40000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الريال البرازيلي
1 LSL0.26339 BRL
5 LSL1.31695 BRL
10 LSL2.63391 BRL
20 LSL5.26782 BRL
50 LSL13.16955 BRL
100 LSL26.33910 BRL
250 LSL65.84775 BRL
500 LSL131.69550 BRL
1000 LSL263.39100 BRL
2000 LSL526.78200 BRL
5000 LSL1316.95500 BRL
10000 LSL2633.91000 BRL