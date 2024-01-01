Yeni İsrail şekelinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile ILS → LSL çevirin

1.000 ils
5.213,59 lsl

1.00000 ILS = 5.21359 LSL

06:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.073189.08231.453251.652830.9494418.3348
1 GBP1.1714111.25705104.3531.702361.936161.1121821.4777
1 USD0.93190.795513183.0141.354251.540240.8847517.0858
1 INR0.01122560.009582880.012046210.01631350.0185540.01065780.205818

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Yeni İsrail şekelinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Lesotho Lotisi
1 ILS5.21359 LSL
5 ILS26.06795 LSL
10 ILS52.13590 LSL
20 ILS104.27180 LSL
50 ILS260.67950 LSL
100 ILS521.35900 LSL
250 ILS1303.39750 LSL
500 ILS2606.79500 LSL
1000 ILS5213.59000 LSL
2000 ILS10427.18000 LSL
5000 ILS26067.95000 LSL
10000 ILS52135.90000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Yeni İsrail Şekeli
1 LSL0.19181 ILS
5 LSL0.95903 ILS
10 LSL1.91806 ILS
20 LSL3.83612 ILS
50 LSL9.59030 ILS
100 LSL19.18060 ILS
250 LSL47.95150 ILS
500 LSL95.90300 ILS
1000 LSL191.80600 ILS
2000 LSL383.61200 ILS
5000 LSL959.03000 ILS
10000 LSL1918.06000 ILS