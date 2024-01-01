bin Lesotho lotisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile LSL → ILS çevirin

1.000 lsl
208,29 ils

1,000L LSL = 0,2083₪ ILS

10:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20830,2091
Düşük0,19710,1963
Ortalama0,20140,2017
Değişim2.87%4.10%
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1 LSL → ILS istatistikleri

LSL → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2083, en düşük 0,1971 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2014 oldu. LSL → ILS kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

LSL → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2091, en düşük 0,1963 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2017 oldu. LSL → ILS kurundaki değişiklik 4.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07890,2761,4911,6520,94620,085
1 GBP1,18411,277106,911,7651,9561,1223,786
1 USD0,9280,783183,7361,3831,5320,87718,63
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Yeni İsrail Şekeli
1 LSL0,20829 ILS
5 LSL1,04147 ILS
10 LSL2,08293 ILS
20 LSL4,16586 ILS
50 LSL10,41465 ILS
100 LSL20,82930 ILS
250 LSL52,07325 ILS
500 LSL104,14650 ILS
1000 LSL208,29300 ILS
2000 LSL416,58600 ILS
5000 LSL1.041,46500 ILS
10000 LSL2.082,93000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Lesotho Lotisi
1 ILS4,80094 LSL
5 ILS24,00470 LSL
10 ILS48,00940 LSL
20 ILS96,01880 LSL
50 ILS240,04700 LSL
100 ILS480,09400 LSL
250 ILS1.200,23500 LSL
500 ILS2.400,47000 LSL
1000 ILS4.800,94000 LSL
2000 ILS9.601,88000 LSL
5000 ILS24.004,70000 LSL
10000 ILS48.009,40000 LSL